Anastácio está entre os municípios que mais geraram empregos formais

Álvaro Rezende/ Governo de MS

O município de Anastácio aparece entre as dez cidades de Mato Grosso do Sul que mais geraram empregos formais no mês de março de 2025. Conforme dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e organizados pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a cidade registrou saldo positivo de 64 novas contratações com carteira assinada no período.



O resultado contribui para o desempenho do Estado no primeiro trimestre deste ano, que fechou com saldo de 12.584 novos empregos formais e um total de 682.901 trabalhadores com carteira assinada. Os dados apontam crescimento contínuo em janeiro (3.255 vagas), fevereiro (8.215) e março (1.114).



O setor de Serviços liderou a geração de vagas em março, com 1.613 empregos criados em Mato Grosso do Sul, seguido pela Indústria (550) e pela Construção (453). Em contrapartida, a Agropecuária e o Comércio apresentaram saldos negativos, com -1.036 e -466 vagas, respectivamente.



No total, o município de Inocência foi o que mais contratou no mês (585 vagas), impulsionado pela instalação da nova fábrica de celulose do Grupo Arauco. Campo Grande veio em seguida, com 569 contratações, e Dourados, com 219. Anastácio ocupa a nona posição no ranking estadual, empatado com Rio Verde.



A maioria das vagas criadas no mês foi ocupada por mulheres (1.078), enquanto os homens preencheram 36 vagas. Os subsetores que mais se destacaram na geração de empregos foram os de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas (688), além de educação, saúde e serviços sociais (661).

