André Guimarães visita frigorífico e fortalece alianças para o desenvolvimento de Nioaque

Prefeito de Nioaque, André Guimarães,e Diretor proprietário do Frigorífico em Nioaque / (Foto Ascom Nioaque)

Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães, esteve no Frigorífico BMG FOODS, onde foi recebido pelo empresário Jair Lima, proprietário da unidade e parceiro importante no crescimento econômico do município.

A visita teve como foco o fortalecimento do diálogo entre o poder público e o setor produtivo local. Em uma roda de conversa produtiva, foram discutidas ações conjuntas e perspectivas de expansão das atividades do frigorífico na região.