Aneel anuncia que contas de luz terão bandeira vermelha em outubro

Adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos devido ao baixo nível dos reservatórios
Em outubro foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora / Agência Gov BR
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira (26) que o mês de outubro terá bandeira vermelha patamar 1 nas contas de energia. O sistema prevê cobrança extra de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
O motivo é o volume de chuvas abaixo da média, que reduz a capacidade de geração das hidrelétricas e exige maior acionamento de termelétricas, mais caras. Nos meses anteriores, estava em vigor a bandeira vermelha patamar 2.
Segundo a Aneel, a geração solar não supre integralmente a demanda, pois é intermitente e não injeta energia no sistema durante todo o dia, o que reforça a necessidade de complementar com termelétricas, principalmente no horário de pico.
Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias busca dar mais transparência sobre os custos da geração de energia, permitindo que o consumidor ajuste seu consumo diante dos períodos de maior encarecimento.
