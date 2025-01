Após Natal, promoções devem aumentar vendas em 8% na Capital

Ilustrativa

As promoções do início do ano devem aumentar as vendas em 8% na Capital, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela CDL Campo Grande com 230 empresas.

As ofertas oferecidas pelas lojas em janeiro desempenham um papel crucial no aquecimento econômico e na manutenção da saúde financeira das empresas.

“O setor varejista estimula o consumo com inúmeras promoções, especialmente em segmentos como eletrônicos, moda e produtos para o lar, gerando um fluxo contínuo de receita e renovação de estoques. Isso libera espaço para a introdução de novos produtos e coleções. Para o consumidor, essas promoções são uma excelente oportunidade de adquirir produtos e serviços com preços especiais, gerando muita economia”, pontuou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

No Centro de Campo Grande, os comerciantes já anunciam a queima de estoque do Natal. Este período de promoções, que chegam a 70%, deve se estender até o final do mês.