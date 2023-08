Aposta de Campo Grande leva prêmio de R$ 251 mil em sorteio da Lotofácil

Sorteio da Mega-Sena

Apostador de Campo Grande faturou prêmio e R$ 251.580,64 ao acertar as 15 dezenas do concurso 2889 da Lotofácil. A informação foi confirmada de acordo com o resultado divulgado na noite desta segunda-feira (14), no Portal Oficial da Caixa Econômica Federal.

Segundo o Portal da Caixa, a aposta ganhadora foi registrada na Lotérica do Shopping Campo Grande e as dezenas premiadas foram: 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25.

As outras apostas vencedoras foram duas da cidade de Santa Rosa (RS), uma de Blumenal (SC) e do município de Matão (SP).

O próximo concurso será realizado na terça. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.