Apostas de MS ganham na quinta da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Duas apostas de Mato Grosso do Sul, uma em Campo Grande e outra em Dourados, embolsaram prêmio de R$ 24.864,55 ao acertar cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena na noite de quinta-feira (21). O concurso 2.703 teve 3, 7, 11, 35, 38 e 56 como dezenas e estava acumulado em R$ 78 milhões.

Os vencedores poderão sacar o montante já no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da estatal, segundo o Campo Grande News.

A modalidade não teve acertadores pela sena. Outros 127 sortudos faturaram o montante da quina e 9.237 apostadores da quadra foram premiados com R$ 661,42, cada.

Outros sorteios da noite incluíram a Quina, que ofertou o montante de R$ 562.526,96 aos acertadores das dezenas 5, 9, 26, 59 e 65, oriundas do concurso 6.396. Abril foi o mês sorteado no concurso 890 da Dia de Sorte. A modalidade também disponibilizou R$ 150 mil a quem acertasse as dezenas 7, 9, 15, 19, 25, 27, 30.

Acumulada em R$ 21,3 milhões, a Timemania teve o Atlético (CE) como time do coração no concurso 2.069. Já os números que acompanharam o sorteio foram: 5, 8, 13, 36, 39, 43 e 61. Por fim, a Lotomania sorteou os números 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 25. O concurso 3.059 pagaria prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.