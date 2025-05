Aquidauana abriu 17 novas empresas em abril, conforme balanço

Divulgação

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou a abertura de 1.118 novas empresas no mês de abril, maior número para o mês em toda série histórica que se inicia em 2000. Em Aquidauana, foram abertas 17 novas empresas.

Em abril de 2024, pela primeira vez o Estado superou 1 mil registros de firmas em um mês (foram 1.038) e nos quatro primeiros meses desse ano, já somam 4.868 novas firmas, sendo que todos os meses ficaram com quantitativos acima da casa do milhar.

O setor de Serviços continua abarcando a maior quantidade de novos registros. Foram 841 novas firmas de Serviços em abril, seguido do Comércio (233) e da Indústria (44). No ano os Serviços também lideram com 3.663 empresas, em segundo vem o Comércio (1.034) e a Indústria com 171.

O presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, disse acreditar que o ritmo de crescimento da economia sul-mato-grossense continuará aquecido durante todo o ano. Ele observou que o mês de abril teve vários feriados longos e, mesmo assim, verificou-se um grande número de abertura de empresas.

“Além disso, detectamos também uma redução no cancelamento e extinções de empresas, o que mostra que o setor continua aquecido e a expectativa é que esses números se mantenham”, concluiu.

Entre os subsetores da economia, destacaram-se Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial (39), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (37), Atividades de Psicologia e Psicanalise (35), Promoção de Vendas (32), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (29), Atividade Odontológica (26), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (24), Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo não Especificados Anteriormente (24), Holdings de instituições não-Financeiras (21), Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet (20).

Na distribuição regional, Campo Grande liderou a abertura de empresas em abril com 478, seguido de Dourados (125), Chapadão do Sul (69), Sonora (36), Ponta Porã (35), Três Lagoas (34), Corumbá (32), Naviraí (26), Maracaju (21), Nova Andradina e Sidrolândia (18), Aquidauana (17), Paranaíba (11), Caarapó e Costa Rica (10).

