Gasolina em Aquidauana e Anastácio chega R$6,39 após aumento da Petrobras

Na última terça-feira (15), a Petrobras anunciou aumento nos preços da gasolina e do diesel destinados às distribuidoras, com vigência a partir desta quarta-feira (16). A medida ressalta a dinâmica complexa que influencia o valor final dos combustíveis nos postos de abastecimento.



A Petrobras salientou que o valor que o consumidor final paga nos postos é resultado de diversos fatores interligados, indo além dos preços na refinaria. Impostos, adição de biocombustíveis e as margens de lucro tanto das distribuidoras quanto das revendas têm um impacto direto no custo percebido pelo consumidor.



Apesar dessas mudanças nos preços de base, a Petrobras divulgou que, até o momento, em 2023, houve redução acumulada no valor dos combustíveis. A gasolina apresentou uma diminuição de R$ 0,15 por litro, enquanto o diesel registrou uma queda de R$ 0,69 por litro. Essa informação busca contextualizar as oscilações frequentes nos preços e assegurar ao público que os reajustes são parte de uma série de influências que vão além das decisões da Petrobras.



Preço da Gasolina em Aquidauana e Anastácio



Em Aquidauana e Anastácio, a variação nos preços dos combustíveis também foi sentida.

Alguns postos de abastecimento registraram um aumento no preço por litro de gasolina, levando o valor de R$ 6. Entretanto, a maior parte dos estabelecimentos manteve os valores acima desse limite.

A equipe de reportagem do O Pantaneiro pesquisou em 11 postos de combustível da região nesta quinta-feira (17), resultando em uma faixa de preços considerável para o litro de gasolina. O valor mais alto encontrado foi de R$ 6,39, enquanto o mais baixo estava em R$ 5,89.

