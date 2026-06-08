Aquidauana ocupa 13ᵃ posição entre municípios de MS com mais empresas abertas em maio

Levantamento foi divulgado pela Jucems / Álvaro Rezende

Aquidauana aparece na 13ᵃ posição entre os municípios de Mato Grosso do Sul com maior número de empresas abertas em maio deste ano. Conforme levantamento da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), a cidade registrou 11 novos negócios no período.

O número representa cerca de 0,82% das 1.348 empresas abertas em todo o Estado durante o mês de maio. Apesar de modesta em comparação aos maiores centros econômicos sul-mato-grossenses, a participação de Aquidauana coloca o município entre os destaques do interior na abertura de novos empreendimentos.

Campo Grande liderou o ranking estadual, 579 novos registros, seguida por Dourados, com 126 empresas abertas, e Chapadão do Sul, que registrou 111. Na sequência, aparecem Três Lagoas (73), Naviraí (32), Corumbá (30), Maracaju (29), Nova Andradina (28), Inocência (20), Sidrolândia (18), Paranaíba (16), Rio Brilhante (15) e Costa Rica, que, a exemplo de Aquidauana, também contabilizou 11 novos negócios

Os dados do balanço divulgado pela Jucems apontam que Mato Grosso do Sul está próximo de superar a marca histórica de 10 mil empresas abertas em um único ano. Somente entre janeiro e maio de 2026, o Estado já contabiliza mais de 7 mil novos registros, impulsionados, principalmente, pelos setores de serviços, comércio e construção civil.

Segundo o levantamento, o crescimento acompanha o ambiente favorável para novos investimentos e o fortalecimento da economia sul-mato-grossense nos últimos anos.