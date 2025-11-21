Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:08

Economia

Aquidauana recebe R$ 1,045 milhão do Novo PAC para gestão de resíduos sólidos

Recurso federal integra pacote nacional que amplia ações de coleta e destinação adequada do lixo

Redação

Publicado em 21/11/2025 às 18:00

O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho / Foto: Gabriel Oliveira/Governo Federal

Aquidauana está entre os municípios contemplados na nova etapa do Novo PAC Seleções, que nesta sexta-feira (21) anunciou R$ 245 milhões em financiamentos para projetos de tratamento e destinação de resíduos sólidos em todo o país. O município sul-mato-grossense receberá R$ 1.045.000,00 para ações voltadas à melhoria da infraestrutura de coleta e manejo de lixo urbano.

O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que destacou o impacto direto desse tipo de investimento na saúde pública e na qualidade de vida da população. Segundo ele, iniciativas dessa natureza fortalecem a economia circular, criam empregos verdes e contribuem para a proteção de comunidades vulneráveis.

A nova seleção do programa contempla 38 propostas em 32 municípios de 12 estados, somando R$ 258,5 milhões em investimentos totais — valor que inclui contrapartidas municipais. Com esse acréscimo, a carteira do Novo PAC para gestão de resíduos sólidos chega a R$ 992,5 milhões destinados a 543 municípios de 24 estados.

Os recursos têm como foco a erradicação de lixões, a expansão da coleta seletiva e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos urbanos. Em Aquidauana, o aporte deve reforçar ações já em andamento e ampliar a capacidade do município de cumprir metas ambientais e sanitárias.

Os financiamentos fazem parte do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Municípios que ainda não tiveram suas propostas habilitadas poderão reenviá-las pela plataforma Transferegov, assim que regularizarem pendências documentais ou técnicas.

