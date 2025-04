Arauco inicia construção da maior fábrica de celulose do mundo

Divulgação/Assessoria de imprensa

A cidade de Inocência, no Mato Grosso do Sul, entrou para a história nesta quarta-feira (9) com o lançamento da Pedra Fundamental do Projeto Sucuriú, da Arauco. A cerimônia oficializou o início das obras da primeira fábrica de celulose da empresa no Brasil, que terá investimento de US$ 4,6 bilhões e capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose de mercado por ano, com início das operações previsto para o final de 2027.

A nova unidade será a maior do mundo construída em uma única etapa. Em uma área total de 3.500 hectares, com mais de 4,8 milhões de m² de área construída, serão montadas estruturas para processamento de madeira, produção de celulose, recuperação química e geração de energia renovável. O projeto deve gerar mais de 14 mil empregos diretos durante a construção e cerca de 6 mil em operação nas áreas industrial, florestal e logística.

Além de impulsionar a geração de emprego e renda, o Projeto Sucuriú promete fortalecer a posição do Mato Grosso do Sul como referência global no setor de celulose, atraindo novos investimentos e aumentando a arrecadação tributária.

Desenvolvimento sustentável e inovação

O CEO Global da Arauco, Cristián Infante, destacou que o projeto alia desenvolvimento econômico, social e ambiental:

"Acreditamos que o desenvolvimento deve ser pautado pelo respeito à natureza e ao bem-estar das pessoas. Queremos que esse projeto traga uma transformação positiva para Mato Grosso do Sul", afirmou.

O presidente da Arauco Brasil, Carlos Altimiras, ressaltou o compromisso da empresa com a comunidade local, o meio ambiente e a geração de oportunidades:

"Um projeto grandioso como o Sucuriú precisa deixar também um legado de respeito, inclusão e desenvolvimento para as futuras gerações".

A fábrica contará com tecnologia de ponta, seguindo padrões da indústria 5.0, e será autossuficiente em energia renovável. Cerca de 90% da água captada será devolvida ao Rio Sucuriú, após tratamento, e o projeto investirá em práticas de economia circular, reduzindo impactos ambientais e gerando produtos a partir de resíduos.

Presenças e homenagens

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o governador Eduardo Riedel e a senadora Tereza Cristina.

Alckmin destacou a importância do projeto para a industrialização do Brasil e a geração de empregos. Já Simone Tebet relembrou o histórico de vocação florestal da região, apontado há 50 anos por seu pai, Ramez Tebet, e celebrou a concretização do sonho de instalar uma grande fábrica de celulose na Costa Leste.

O governador Riedel classificou o momento como “histórico”, enquanto o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, ressaltou a transformação que o projeto trará para o município:

"Nossa sólida parceria com a Arauco nos dá a tranquilidade de que o desenvolvimento acontecerá com responsabilidade, respeitando o meio ambiente e nossa gente."

Investimentos sociais e compromisso comunitário

Desde sua chegada à cidade em 2022, a Arauco mantém um canal de diálogo aberto com a população local e já anunciou um investimento de R$ 85 milhões no Plano Estratégico Socioambiental (PES), em parceria com os governos municipal e estadual.

O plano abrange nove áreas estratégicas, como saúde, segurança pública, educação, transporte, saneamento e habitação, com ações como a construção de um novo hospital municipal, unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de bolsas de estudo, capacitação de mão de obra e investimentos em saneamento básico.

Com a construção da nova unidade, a Arauco reforça seu compromisso com a preservação ambiental, a inovação tecnológica e a promoção do desenvolvimento sustentável, consolidando-se como uma das líderes mundiais no setor de celulose.