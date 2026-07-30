Arrecadação federal aumenta 7,7% e soma R$ 264,4 bilhões em junho

Maior parte do montante arrecadado em junho corresponde às receitas administradas pela Receita Federal / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A arrecadação das receitas federais alcançou R$ 264,4 bilhões em junho, registrando crescimento real de 7,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. No acumulado dos seis primeiros meses de 2026, o total arrecadado chegou a aproximadamente R$ 1,587 trilhão.

De acordo com a Agência Brasil, a maior parte do montante arrecadado em junho, cerca de R$ 255,3 bilhões, corresponde às receitas administradas pela Receita Federal. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pelo avanço da atividade econômica, pelo aumento da massa salarial e pelo crescimento das importações.

Entre os tributos que mais contribuíram para o resultado estão o IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Juntos, eles arrecadaram R$ 33,2 bilhões em junho, valor 20,4% superior, em termos reais, ao registrado no mesmo mês de 2025.

A arrecadação previdenciária também apresentou crescimento, totalizando R$ 64,48 bilhões no mês, com alta real de 4,7%. Segundo a Receita Federal, o resultado foi favorecido pelo aumento da massa salarial e pela continuidade do processo de reoneração gradual da folha de pagamento.

Outro destaque foi o desempenho dos tributos ligados ao comércio exterior e às aplicações financeiras. A arrecadação sobre importações avançou 22,87% em relação a junho do ano passado, enquanto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) incidente sobre rendimentos de capital registrou crescimento real de 12,4%, refletindo o bom desempenho das aplicações financeiras.

No primeiro semestre de 2026, a arrecadação federal acumulou cerca de R$ 1,587 trilhão, resultado que representa crescimento real de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2025.