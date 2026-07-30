Acessibilidade

30 de Julho de 2026 • 15:46

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Arrecadação federal aumenta 7,7% e soma R$ 264,4 bilhões em junho

Receitas da União ultrapassaram R$ 1,58 trilhão no primeiro semestre; massa salarial e importações contribuíram para o resultado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 15:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Maior parte do montante arrecadado em junho corresponde às receitas administradas pela Receita Federal / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A arrecadação das receitas federais alcançou R$ 264,4 bilhões em junho, registrando crescimento real de 7,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. No acumulado dos seis primeiros meses de 2026, o total arrecadado chegou a aproximadamente R$ 1,587 trilhão.

De acordo com a Agência Brasil, a maior parte do montante arrecadado em junho, cerca de R$ 255,3 bilhões, corresponde às receitas administradas pela Receita Federal. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pelo avanço da atividade econômica, pelo aumento da massa salarial e pelo crescimento das importações.

Entre os tributos que mais contribuíram para o resultado estão o IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Juntos, eles arrecadaram R$ 33,2 bilhões em junho, valor 20,4% superior, em termos reais, ao registrado no mesmo mês de 2025.

A arrecadação previdenciária também apresentou crescimento, totalizando R$ 64,48 bilhões no mês, com alta real de 4,7%. Segundo a Receita Federal, o resultado foi favorecido pelo aumento da massa salarial e pela continuidade do processo de reoneração gradual da folha de pagamento.

Outro destaque foi o desempenho dos tributos ligados ao comércio exterior e às aplicações financeiras. A arrecadação sobre importações avançou 22,87% em relação a junho do ano passado, enquanto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) incidente sobre rendimentos de capital registrou crescimento real de 12,4%, refletindo o bom desempenho das aplicações financeiras.

No primeiro semestre de 2026, a arrecadação federal acumulou cerca de R$ 1,587 trilhão, resultado que representa crescimento real de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2025.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Programa Desenrola Brasil 2.0

Renegociação de dívidas bancárias é estendida por mais um mês

Economia

FGTS distribuirá R$ 13 bilhões em lucros para 138 milhões de trabalhadores

Economia

Receita reduz previsão e estima arrecadar R$ 17,2 bilhões com imposto sobre dividendos

Valor projetado é inferior ao previsto inicialmente, mas governo mantém expectativa de cumprir a meta fiscal em 2026

Economia

Nova tarifa de 12,5% dos EUA atinge quase 4 mil produtos brasileiros, aponta CNI

Publicidade

Economia

Receita abre nesta sexta consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda

ÚLTIMAS

Política

Ministro da Fazenda de Lula elogia MS e complica vida de Fábio Trad: "Estado vai bem e merece"

Dário Durigan concedeu entrevista ao programa Tribuna Livre e dedicou boa parte do tempo a elogiar a situação econômica, social e estratégica de MS

Você Repórter

Acidente entre moto e bicicleta mobiliza equipes de resgate em Aquidauana

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atenderam a ocorrência no início da tarde desta quarta-feira, no bairro Cidade Nova

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo