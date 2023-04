Avicultores agradecem apoio do Governo e entregam reivindicações em reunião na Expogrande

Os avicultores também fizeram algumas reivindicações ao governador / Mairinco de Pauda, Semadesc

O governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), reuniram-se com representantes do setor da avicultura no estande do Governo do Estado na 83ª Expogrande, na última terça-feira, dia 18. A reunião foi de agradecimento pelos projetos e programas do Governo do Estado em prol do setor e também para entregar mais reivindicações.

Falando em nome da categoria, a presidente da Avimasul (Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul), Kelma Torrezan Carrenho, destacou a importância da implementação do Programa Frango Vida, que oferece incentivo aos produtores de aves que produzem de forma sustentável e eficiente, cumprindo as normas ambientais, sanitárias e trabalhistas, de acordo com a exigência do mercado.

O secretário executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, que também participou da reunião, disse que foi desenvolvido um software em que os produtores se cadastram e passam a receber os incentivos fiscais. “O Frango Vida foi lançado em setembro do ano passado e em seguida demos início ao desenvolvimento desse aplicativo para facilitar a operacionalização do sistema. Já está em funcionamento e já estamos beneficiando os produtores”, afirmou.

Os três primeiros produtores a receber os incentivos fizeram um depoimento da importância do programa ao governador Eduardo Riedel e disseram que, graças aos incentivos fiscais, já podem pensar na atualização tecnológica dos aviários. “Esse é o papel do Estado, apoiar quem produz, quem gera emprego e renda, e possibilitar que cresçam porque assim Mato Grosso do Sul também cresce”, pontuou o governador.

Os avicultores também fizeram algumas reivindicações ao governador, como a necessidade de melhorias na infraestrutura logística de acesso aos aviários, bastante prejudicada devido ao período prolongado de chuva. Manifestaram também a preocupação com o fornecimento de energia elétrica aos aviários dos principais polos produtores.

A presidente da Avimasul enfatizou a importância do olhar do Governo do Estado para a permanência e priorização dos investimentos de modo que a avicultura continue sendo uma alternativa de renda para os pequenos produtores, sabendo que existe uma tendência da criação de grandes grupos produtores de aves. Ela destacou, entretanto, que o setor é muito importante para os pequenos produtores e existem muitos com capacidade de receber novas granjas, o que daria viabilidade econômica para que continuassem em atividade.

Outra pauta que o setor trouxe ao governador foi a importância da fiscalização na fronteira do Brasil com a Bolívia para evitar a entrada da gripe aviária no Estado. O secretário Jaime Verruck lembrou que a Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal) está com barreiras sanitárias permanentes nas fronteiras, ciente da gravidade do caso e da responsabilidade do governo em proteger o Estado dessa doença.

Kelma Carrenho disse que os produtores estão prontos a colaborar com a fiscalização e parabenizou o trabalho dos fiscais da Iagro. Disse, ainda, que os produtores, no intuito de auxiliar, fizeram o investimento necessário para a construção de um arco de desinfecção de veículos na fronteira com a Bolívia, facilitando assim o trabalho dos fiscais da Iagro e do Ministério da Agricultura.