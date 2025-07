Banco do Brasil anuncia R$ 230 bilhões para o Plano Safra 2025/2026

Divulgação

A Superintendência Estadual do Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (15), em Campo Grande, a liberação de R$ 230 bilhões para financiamento do Plano Safra 2025/2026. O valor representa um aumento de 2% em relação à safra anterior, que teve R$ 225 bilhões disponibilizados em todo o país.

O evento foi realizado na agência da Avenida Afonso Pena e contou com a presença de representantes do Governo do Estado e de instituições ligadas ao setor produtivo. Representando a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, destacou a importância do crédito para impulsionar a agricultura local.

Também participaram do lançamento o secretário executivo da Agricultura Familiar da Semadesc, Humberto Melo; o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold; a superintendente estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marina Viana; o superintendente de Pesca, Marcelo Heitor; e o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Segundo o superintendente regional do BB, Omar de Vasconcelos, não há um valor fixo destinado a Mato Grosso do Sul, mas historicamente o Estado costuma acessar de 5% a 7% do total nacional. Caso alcance o teto dessa média, o montante disponível pode chegar a R$ 16,1 bilhões.

Na safra anterior, o Estado contratou R$ 12,7 bilhões em financiamentos – R$ 12,4 bilhões pela Agricultura Empresarial (sendo R$ 9 bilhões para custeio, R$ 1,7 bilhão para investimentos e R$ 1,7 bilhão para comercialização) e R$ 250 milhões pela Agricultura Familiar, atendendo cerca de 1.650 famílias.

Incentivo à tecnologia e práticas sustentáveis

Durante o evento, Beretta ressaltou a importância da tecnologia como aliada dos produtores para compensar os impactos da alta da taxa Selic nos juros do crédito rural. Ele também reforçou o papel das práticas sustentáveis, como o plantio direto na palha, que contribuem para a retenção de carbono no solo e podem resultar em taxas mais acessíveis de financiamento.

“Nós buscamos ser um Estado Carbono Neutro até 2030. As linhas do Plano Safra alinhadas a práticas sustentáveis são fundamentais para que Mato Grosso do Sul avance nessa meta”, concluiu.

