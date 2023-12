Banco do Brasil já renegociou R$ 22,5 bilhões no Desenrola

Sede do Banco do Brasil / Agência Brasil

O conglomerado Banco do Brasil, valorizando a relevância e a potencialidade do Desenrola desde o lançamento do Programa, já renegociou mais de R$ 22,5 bilhões em dívidas. Mais de um milhão de pessoas físicas e 76 mil micros e pequenas empresas foram beneficiadas pelo Banco do Brasil, além de mais de 1 milhão de clientes via Ativos S.A.

O BB se destaca tendo ampliado o alcance de renegociações para demais públicos inadimplentes, pessoas físicas em geral e micros e pequenas empresas. O Banco oportuniza diferentes canais para que os clientes renegociem suas dívidas a qualquer momento. Eles podem buscar a solução mais adequada à sua capacidade de pagamento por meio do WhatsApp (61 4004-0001), App do BB, Portal Soluções de Dívidas ou nas agências.

Tarciana Medeiros, presidenta do BB, ressalta que o Programa Desenrola é um dos destaques sobre a atuação pública aliada à atuação comercial do BB, já que é um exemplo de sucesso como ação coordenada na qual o mercado, governo e demais lideranças da vida pública passaram a atuar de forma uníssona, o que contribui para que milhões de brasileiros saiam da inadimplência. “Isso é um exemplo muito vitorioso de como essa atuação coordenada não apenas gera resultados, como também gera valor para a sociedade. Aproveitamos a força do Programa Desenrola e ampliamos o alcance para demais públicos inadimplentes, pessoas físicas em geral e micros e pequenas empresas, enfatizando que o BB disponibiliza solução para que o cliente renegocie suas dívidas, resgatando sua dignidade financeira e de suas famílias”, afirma.

Aumento nas renegociações também no Faixa 1, que agora teve prazo prorrogado

As condições especiais para renegociação de dívidas pelo Desenrola foram prorrogadas até 31 de março de 2024 para a Faixa 1. No Banco, os clientes enquadrados na iniciativa podem contar com descontos de até 99%, taxa de juros de até 1,99% a.m., prazo de até 60 meses - sem entrada - com vencimento da primeira parcela entre 30 e 59 dias. Todas as operações enquadradas no Programa estão disponíveis para negociação na Plataforma desenrola.gov.br. Os clientes do BB beneficiários da Faixa 1 têm ainda a facilidade de pagar à vista nos canais do Banco e de parceiros com os mesmos descontos aplicados no leilão da Plataforma.

Pelo conglomerado BB, já foram renegociados R$ 183 milhões de 367 mil clientes pelo Faixa 1. Via Banco do Brasil, foram renegociados R$ 131 milhões, alcançando 227 mil clientes no Faixa 1. Desses, R$ 70mi foram renegociados via Portal Desenrola, abrangendo 162 mil clientes. Via Ativos S.A., apenas para clientes que estão no Faixa 1, no total, já foram renegociados 51,74 milhões de 139,6 mil clientes. Desses, R$ 14,0 milhões, de 58,9 mil clientes, foram específicos via Portal do Desenrola.

Cabe destacar que o Banco atuou com protagonismo no dia D do Desenrola Brasil, em 22 de novembro, com mais de quatro mil pontos de atendimento em todo o país. Com esse mutirão, o BB negociou mais de 10 mil operações, que representam um total de quase R$ 5 milhões. O volume renegociado em apenas um dia representa um crescimento de 714% comparativamente à média diária de renegociações da semana anterior. Do dia D até 12 dezembro, o Banco alcançou incremento de 78% no volume de dívidas negociadas no Faixa 1, quando comparado aos dados anteriores a 22 de novembro.