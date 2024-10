Banco do Brasil lança Poupança Social para pagamento de benefícios

A conta é aberta de forma automatizada pelo ente público responsável pelo programa social / Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil (BB) lança uma nova conta digital para pagamento dos benefícios sociais, a Poupança Social. Com a solução, os beneficiários passam a ter acesso às principais transações oferecidas pelo Banco, como Pix, transferências, pagamento de contas, recarga de celular, compras com cartão digital e saques, inclusive na rede de correspondentes bancários Mais BB.

A conta é aberta de forma automatizada pelo ente público responsável pelo programa social. Os beneficiários podem ativar a conta diretamente pelo app BB. Os novos usuários cadastram suas senhas digitalmente. Para os beneficiários que já possuem conta no BB, uma nova variação de poupança é aberta, permitindo a utilização de cartões e senhas já existentes.

A Poupança Social contempla programas pagos pelas esferas municipal, estadual e federal com objetivos distintos, como custear aluguel, medicamentos, alimentação, material escolar e tantas outras necessidades. Os recursos podem ser destinados a público vulnerável ou para quem necessita de ajuda para ampliar perspectivas futuras, desde mulheres em situação de violência doméstica até um pequeno futuro atleta.

Para o vice-presidente de Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron, "Além de parceiros do Setor Público, somos também parceiros da sociedade. Quando lançamos soluções como a Poupança Social, que possibilita o acesso ao crédito de forma rápida e segura, reforçamos nosso compromisso de sermos presentes na vida das pessoas. Atuamos para promover inclusão financeira e social, autonomia e dignidade".

O atendimento aos beneficiários pode ser realizado pela Central de Relacionamento BB (4004-0001, opção 4), ou pelo chatbot BB no WhatsApp, cadastrando o número 4004-0001 e iniciando conversa com o tema Poupança Social, além de informações disponíveis no site bb.com.br/poupancasocialbb.

*Com informações da Agência Gov.