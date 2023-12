Bancos públicos anúnciam financiamento para investimentos nos estados

Fachada do BNDES / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 12, a partir das 11h, da Cerimônia de Anúncio de Financiamento dos Bancos Públicos para Investimentos nos Estados. As operações de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em 2023 superam a soma dos quatro anos anteriores e retomam o protagonismo dos bancos públicos.

Em operações de crédito, por ente público, foram R$ 32,1 bilhões em 16 estados e R$ 24,3 bilhões em 805 municípios de 25 estados. Por exemplo, o BNDES aprovou operações com os estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão e Sergipe, totalizando R$ 18,2 bilhões.

A Caixa Econômica Federal aprovou operações de crédito no estado de Pernambuco, totalizando R$ 2,3 bilhões. Já o Banco do Brasil aprovou as operações no Distrito Federal e em Pernambuco, no total de R$ 700 milhões.

Entre os objetivos dos investimentos, a área de saneamento recebe maior operação de crédito, com R$ 15 bilhões, seguida por mobilidade, com R$ 13,2 bilhões; infraestrutura urbana, com R$ 10,1 bilhões; multieixos, que inclui transportes, infraestrutura urbana e social, com R$ 5,5 bilhões; e transportes, com R$ 3,9 bilhões. Mais de R$ 23,5 bilhões em operações de crédito estão em andamento.