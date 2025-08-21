Batata e cebola estão mais baratas, diz Conab

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A batata apresentou recuo pelo segundo mês consecutivo nos mercados atacadistas, com redução média de 31,61% entre os 11 centros analisados. Segundo a Conab, a queda está ligada à maior oferta do produto.

Os preços da batata e da cebola caíram nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país em julho. O dado é do 8º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quinta-feira (21) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No caso da cebola, a cotação média caiu 25,57% em relação a junho e está quase 60% abaixo do registrado no mesmo período de 2024.

Outras hortaliças

Os preços do tomate e da cenoura oscilaram conforme a região. Na Ceasa do Paraná, o tomate caiu 16,68%, enquanto em Santa Catarina houve alta de 4,68%. No geral, a média nacional apresentou queda de 5,68%.

Já a alface registrou aumento médio de 9,93%, puxado principalmente pelo Paraná. De acordo com a Conab, os preços variam conforme proximidade dos centros consumidores, qualidade e intensidade da oferta.

Frutas

Entre as frutas, a laranja teve retração de 9,8% na média nacional, influenciada pelo período de férias escolares, pelo clima mais frio e pela concorrência da poncã. A maçã também recuou, mas de forma mais leve (-1,92%).

A melancia, mesmo com maior produção em Goiás e Tocantins, teve aumento médio de 3,92% por conta da queda na demanda causada pelo frio.

Banana e mamão foram os destaques de alta. A banana subiu 10,48%, reflexo da menor oferta da variedade nanica no inverno. Já o mamão registrou o maior avanço, de 21,65%, resultado das condições climáticas, que reduziram a produção e, ao mesmo tempo, a procura.

