Beneficiários do INSS começam a receber reajuste nesta segunda-feira

Sede do INSS / Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS que recebem valores superiores ao salário mínimo terão um aumento de 4,77% nos pagamentos referentes a janeiro. O reajuste entra em vigor a partir desta segunda-feira (3).

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o aumento segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que reflete a inflação. Com isso, o teto dos benefícios da Previdência Social passou de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41, conforme o INPC divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários-mínimos.

Os segurados que recebem acima do mínimo já terão o valor reajustado integralmente, conforme o novo teto. Para os beneficiários do mínimo, o reajuste já está sendo pago desde 27 de janeiro, com aumento de R$ 1.412 para R$ 1.518, conforme o calendário de pagamentos do INSS, que segue até 7 de fevereiro.

Calendário de pagamentos:

Para quem recebe até um salário-mínimo:

- Final 1: 27 de janeiro

- Final 2: 28 de janeiro

- Final 3: 29 de janeiro

- Final 4: 30 de janeiro

- Final 5: 31 de janeiro

- Final 6: 3 de fevereiro

- Final 7: 4 de fevereiro

- Final 8: 5 de fevereiro

- Final 9: 6 de fevereiro

- Final 0: 7 de fevereiro

Para quem recebe acima do salário-mínimo:

- Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

- Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

- Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

- Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

- Finais 5 e 0: 7 de fevereiro