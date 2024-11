Beneficiários do Mais Social fazem cursos para aumentar renda

Monique Alves, Assessoria Governo de MS

Doceira de mão cheia, Josiane Caroline Costa não perde uma oportunidade de aprender. Ela faz pudins e tortas por encomenda, mas já se inscreveu em três cursos para ampliar o cardápio de guloseimas: bolo caseiro, bolo de pote e biscoitos e cookies.

O dinheiro com a venda dos quitutes ajuda a pagar as contas da casa. Josiane mora no bairro Itamaracá, em Campo Grande, com os dois filhos, João e Maria, de 12 e 14 anos, e o marido, que é servente de pedreiro. Ela é pedagoga, mas está desempregada. E o dinheiro mal dá para pagar as contas.

Mas aí ela conta com a venda dos doces e com o Mais Social, um auxílio mensal de R$ 450 que só pode ser utilizado para compra de alimentos, produtos de limpeza e higiene e gás de cozinha.

A esperança de Josiane é de que, com a qualificação e com muita dedicação e trabalho, ela se consolide como uma empreendedora e conquiste uma vida melhor para a família.

“Cursos de manipulação de alimentos são muito caros. Hoje não tenho condição de pagar. Então, aproveito as oportunidades que aparecem. Eu sou da área da educação, mas trabalhei em uma doceria na Avenida Mato Grosso onde aprendi a fazer pudim, bombom surpresa, musse e faço também ovos de Páscoa. É muito gratificante trabalhar com isso”, conta Josiane.

Os três cursos que Josiane fará ainda em novembro são oferecidos gratuitamente aos beneficiários do Mais Social por meio de uma parceria entre Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Assim como ela, muitas outras beneficiárias estão se cadastrando nos cursos. É o caso da mãe de Josiane, Luiza da Silva Costa, que aos 57 anos também vai fazer aprender a fazer bolo caseiro.

Além das aulas de culinária, tem opções na área de beleza (maquiagem e design de sobrancelha) e noções de oratória, gestos e postura. As primeiras começam no dia 18 e serão ministradas nos Senac de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

Serviço - Os beneficiários que tiverem dúvidas sobre o Mais Social e os cursos de qualificação podem telefonar para (67) 3368-9000.

Confira a programação dos cursos:

CAMPO GRANDE (SENAC HUB)

Dicas de Maquiagem (8h) – 18 e 19 de novembro/ Noturno

Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 18 de novembro / Noturno

Dicas de Maquiagem (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 21 de novembro / Noturno

Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 25 e 26 de novembro / Noturno

Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 26 de novembro / Noturno

Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 25 de novembro / Noturno

CAMPO GRANDE (SENAC ESCOLA DE TURISMO E GASTRONOMIA)

Faça e Venda: Bolos de Pote (4h)- 19 de novembro / Manhã

Faça e Venda: Bolos de Pote (4h) – 25 de novembro / Tarde

Preparo de Bolo Caseiro (4h) – 18 de novembro / Manhã

Preparo de Bolo Caseiro (4h) – 26 de novembro / Tarde

Biscoitos e cookies (4h) – 19 de novembro / Tarde

Biscoitos e cookies (4h) – 25 de novembro / Manhã

DOURADOS

Dicas de Maquiagem( 8h) – 18 e 19 de novembro / Noturno

Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 25 de novembro / Noturno

Preparo de Bolos caseiros (4h) – 18 de novembro / Noturno

Preparo de Bolos caseiros (4h) – 21 de novembro / Noturno

PONTA PORÃ

Dicas de Maquiagem(8h) – 18 e 19 de novembro / Noturno

Técnicas básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 26 de novembro / Noturno

TRÊS LAGOAS