BNDES libera R$ 70 bilhões para o Plano Safra 2025/2026

Antônio Cruz

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar R$ 70 bilhões em linhas de crédito para apoiar o Plano Safra 2025/2026. Esse é o maior valor já disponibilizado pelo banco para o setor, representando um aumento de 5% em relação ao ano passado. No entanto, o crescimento não cobre a inflação acumulada nos últimos 12 meses, o que significa que não houve ganho real no poder de compra dos produtores.

O Plano Safra é uma das principais ferramentas do governo federal para garantir crédito com juros mais baixos aos produtores rurais. O BNDES atua como um dos principais agentes financeiros desse plano, com recursos destinados a financiar o custeio, os investimentos e a comercialização da produção agrícola.