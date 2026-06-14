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ECONOMIA

Bolsa Família inicia o pagamento do mes de junho; Confira o calendário

Entre os dias 17 a 30 de junho, beneficiários devem estar atentos ao dia de recebimento

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 15:28

Atualizado em 14/06/2026 às 15:33

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Bolsa Família / Divulgação

O Bolsa Família de junho de 2026 começa a ser pago no dia 17 e segue até 30/06, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Veja o calendário completo de pagamento por final do NIS.

NIS final 1: 17 de junho
NIS final 2: 18 de junho
NIS final 3: 19 de junho
NIS final 4: 22 de junho
NIS final 5: 23 de junho
NIS final 6: 24 de junho
NIS final 7: 25 de junho
NIS final 8: 26 de junho
NIS final 9: 29 de junho
NIS final 0: 30 de junho

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