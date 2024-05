Bolsa Família paga nova parcela na segunda-feira

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

As parcelas do Bolsa Família referentes ao mês de maio serão pagas na próxima segunda-feira, dia 20, para os beneficiários com NIS final 2. O valor mínimo é de R$ 600.

Além do valor mínimo, há três adicionais: o ‘Benefício Variável Familiar Nutriz’, que paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses para garantir a alimentação da criança; um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos; e outro de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Confira o calendário de pagamentos: