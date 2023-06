Bolsa fecha no maior nível em sete meses após inflação recuar

Recuo impulsionou mercado / Valter Campanato/Agência Brasil

O forte recuo da inflação em maio impulsionou o mercado financeiro. A bolsa de valores ultrapassou os 115 mil pontos e fechou no maior nível em sete meses. O dólar teve leve alta, impulsionado pelas compras na véspera de feriado.

O índice Ibovespa, da B3, fechou esta quarta-feira (7) aos 115.488 pontos, com alta de 0,77%. O indicador está no maior nível desde 8 de novembro do ano passado, quando tinha encerrado pouco acima dos 116 mil pontos.

No exterior, as bolsas tiveram um dia misto, com algumas caindo após a divulgação de exportações mais fracas que o esperado da China. No entanto, a divulgação de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu para 0,23% em maio e está abaixo de 4% no acumulado de 12 meses animou os investidores.

Após quatro dias seguidos de queda, o dólar comercial subiu levemente, encerrando o dia vendido a R$ 4,924, com alta de R$ 0,012 (+0,24%). A cotação alternou altas e baixas, mas perto do fim das negociações, exportadores e instituições financeiras aproveitaram o preço baixo para comprarem divisas. Como houve baixa liquidez (poucas negociações) na véspera de feriado, as movimentações resultaram em alta na cotação.

Os fatores domésticos prevaleceram no mercado financeiro nesta quarta. A forte desaceleração dos preços pressiona o Banco Central (BC) a iniciar os cortes da taxa Selic (juros básicos da economia) mais cedo. A queda dos juros favorece aplicações mais arriscadas, como o mercado de ações, impulsionando as bolsas de valores.

Agora, a Agência Brasil está dando as matérias sobre o fechamento do mercado financeiro apenas em dias extraordinários. A cotação do dólar e o nível da bolsa de valores não são mais informados diariamente.