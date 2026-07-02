Brasil busca acordo com EUA antes de prazo para aplicação de tarifas

Ministro Márcio Elias Rosa afirmou que o governo trabalha contra o tempo para alcançar um entendimento / Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo brasileiro confirmou, nesta quinta-feira (02), uma nova etapa das negociações com os Estados Unidos para tentar evitar a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros. A expectativa é de que as equipes técnicas dos dois países retomem as discussões no início da próxima semana e avancem na construção de um acordo antes do dia 15 de julho.

Segundo informações da Agência Brasil, a decisão foi tomada após uma reunião entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O encontro foi considerado produtivo, mas os dois governos reconheceram que ainda será necessário aprofundar as discussões para reduzir divergências.

As negociações envolvem temas como comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. Durante as conversas, o governo brasileiro também apresentou argumentos para contestar críticas feitas pelos Estados Unidos relacionadas às políticas nacionais de comércio digital, aos sistemas de pagamento eletrônico e a decisões do Judiciário brasileiro.

Esta foi a quarta reunião de alto nível entre representantes dos dois países. De acordo com o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), o diálogo segue a orientação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, que defenderam a busca de uma solução negociada para as questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

O ministro Márcio Elias Rosa afirmou que o governo trabalha contra o tempo para alcançar um entendimento antes do prazo estabelecido pelo governo norte-americano.

"Estamos tentando construir um consenso. O tempo corre contra. O prazo é 15 de julho", declarou.

Segundo o ministro, fatores externos têm dificultado o avanço das negociações.

"Toda vez que caminhamos positivamente, surge um novo atropelo que precisamos superar."

Durante o evento, Márcio Elias Rosa também criticou a politização das discussões comerciais e defendeu a permanência do Brasil nas negociações técnicas.

"Essas pessoas poluem o debate político, ou colocam num debate econômico comercial um debate político que não deveria estar."

"Se o Brasil sair da mesa técnica, vai cair no equívoco daqueles que patrocinam o unilateralismo."

Ao final da reunião, Brasil e Estados Unidos decidiram manter o diálogo por meio de novos encontros técnicos e de uma nova reunião ministerial, prevista para ocorrer antes de 15 de julho, data considerada decisiva para a definição das medidas comerciais em discussão.