Brasil cria 1,8 milhão de empregos formais de janeiro a outubro

O setor de Serviços puxou o crescimento no mês, com 82.436 novos postos / Foto: Bruno Rezende

O Brasil alcançou 1,8 milhão de empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2025, superando o resultado de todo o ano passado. O total de vínculos formais ativos chegou ao recorde de 48,99 milhões, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Somente em outubro, o país abriu 85.147 vagas formais, resultado de mais de 2,2 milhões de admissões e um número próximo de desligamentos. O saldo foi positivo em 21 estados, e o salário médio de admissão avançou para R$ 2.304,31.

O setor de Serviços puxou o crescimento no mês, com 82.436 novos postos, seguido pelo Comércio, com 25.592. Já Construção, Agropecuária e Indústria registraram saldos negativos no período. No acumulado do ano, Serviços também lidera, com mais de 961 mil vagas criadas.

Entre os grupos populacionais, as mulheres ocuparam a maioria das vagas abertas em outubro, enquanto jovens de 18 a 24 anos concentraram a maior parte das admissões. Pessoas com ensino médio completo também formaram o grupo mais contratado no mês.

São Paulo liderou a criação de empregos em números absolutos em outubro. Entre as regiões, o Nordeste foi o destaque, com 33.831 novas vagas formais no período.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!