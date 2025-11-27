Acessibilidade

27 de Novembro de 2025 • 18:24

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Brasil cria 1,8 milhão de empregos formais de janeiro a outubro

Número de vínculos ativos chega a 48,9 milhões, o maior já registrado no país

r

Publicado em 27/11/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O setor de Serviços puxou o crescimento no mês, com 82.436 novos postos / Foto: Bruno Rezende

O Brasil alcançou 1,8 milhão de empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2025, superando o resultado de todo o ano passado. O total de vínculos formais ativos chegou ao recorde de 48,99 milhões, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Somente em outubro, o país abriu 85.147 vagas formais, resultado de mais de 2,2 milhões de admissões e um número próximo de desligamentos. O saldo foi positivo em 21 estados, e o salário médio de admissão avançou para R$ 2.304,31.

O setor de Serviços puxou o crescimento no mês, com 82.436 novos postos, seguido pelo Comércio, com 25.592. Já Construção, Agropecuária e Indústria registraram saldos negativos no período. No acumulado do ano, Serviços também lidera, com mais de 961 mil vagas criadas.

Entre os grupos populacionais, as mulheres ocuparam a maioria das vagas abertas em outubro, enquanto jovens de 18 a 24 anos concentraram a maior parte das admissões. Pessoas com ensino médio completo também formaram o grupo mais contratado no mês.

São Paulo liderou a criação de empregos em números absolutos em outubro. Entre as regiões, o Nordeste foi o destaque, com 33.831 novas vagas formais no período.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Salário de novembro dos servidores estaduais estará disponível em 3 de dezembro

Economia

Quiabo tem queda de 15% na CEASA MS enquanto mamão e batata sobem

Economia

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências

Estatal enfrenta crise e prevê retomar lucro em 2027

Economia

Aquidauana recebe R$ 1,045 milhão do Novo PAC para gestão de resíduos sólidos

Publicidade

Economia

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

ÚLTIMAS

Polícia

DRACCO cumpre mandados em MS na segunda fase da Operação Efeito Helicóptero

Ação nacional mira organização criminosa ligada ao tráfico e à lavagem de dinheiro

Resgate

SAMU de Aquidauana realiza parto durante atendimento na Aldeia Ipegue

Bebê nasceu às 8h com apoio de técnicos e condutor da viatura na BR-262

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo