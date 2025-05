Brasil deve encerrar 2024 com crescimento acima do previsto, aponta FMI

Jose Cruz/Agência Brasil

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024. A nova estimativa aponta uma expansão de 3,7%, superior aos 3,0% previstos anteriormente.

Segundo o FMI, o ajuste reflete o desempenho econômico mais robusto no primeiro semestre do ano, impulsionado pelo aumento do consumo privado, investimentos em alta e um mercado de trabalho aquecido. A instituição também destacou que os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul foram menores do que o inicialmente estimado, o que contribuiu para a resiliência da economia brasileira.

Para 2025, a expectativa é de desaceleração, com crescimento projetado de 2,2%. O relatório atribui esse recuo à manutenção de uma política monetária mais restritiva e à possível perda de ritmo do mercado de trabalho.

Embora o Brasil deva crescer abaixo da média das economias emergentes — estimada em 4,2% —, o desempenho nacional deve superar o de países da América Latina e do Caribe, cuja projeção é de 2,1% em 2024.

O FMI também prevê uma inflação de 4,3% neste ano e uma taxa de desemprego de 7,2%. Para 2025, a inflação deve cair para 3,6%, com o desemprego se mantendo no mesmo patamar.

O relatório mais recente do Fundo reforça a avaliação de que o Brasil deve terminar o ano com indicadores econômicos mais positivos do que os esperados inicialmente.