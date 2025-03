Brasil gera mais de 430 mil empregos formais em fevereiro, maior saldo mensal desde 2020

Fernando Frazão

O Brasil encerrou fevereiro com um saldo positivo de 431.995 empregos com carteira assinada, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse é o maior saldo mensal desde o início da nova série histórica do Caged, em 2020.

O resultado reflete 2.579.192 admissões e 2.147.197 desligamentos no período. No acumulado de 2024, o saldo positivo alcança 576.081 empregos, enquanto nos últimos 12 meses foram criadas 1.782.761 vagas.

O número total de vínculos celetistas ativos no país chegou a 47.780.769, representando um crescimento de 0,91% em relação ao mês anterior.

Setores em destaque

O setor de serviços liderou a geração de empregos, com 254.812 novos postos (+1,1%). Em seguida, vieram:

Indústria: +69.884 postos (+0,78%)

Comércio: +46.587 postos (+0,44%)

Construção: +40.871 postos (+1,41%)

Agropecuária: +19.842 postos (+1,08%)

O salário médio de admissão foi de R$ 2.205,25, representando uma redução real de R$ 79,41 (-3,48%) em comparação ao mês anterior.

Perfil dos contratados

Mulheres: preencheram 229.163 vagas

Homens: ocuparam 202.832 vagas

Jovens entre 18 e 24 anos: maior saldo, com 170.593 postos

Ensino médio completo: destaque com 277.786 vagas

Salários até 1,5 mínimo: maior faixa, com 312.790 postos

Estados com maior saldo de empregos

Com exceção de Alagoas, todos os estados tiveram saldo positivo. Os três estados com maior geração de empregos foram:

São Paulo – 137.581 vagas

Minas Gerais – 52.603 vagas

Paraná – 39.176 vagas

Os menores saldos foram registrados em Alagoas (-5.471 postos), Acre (+429) e Paraíba (+525).

Economia aquecida e desafios

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, atribuiu os resultados à política de investimentos e reindustrialização do governo federal. Ele destacou incentivos para a produção nacional de equipamentos de saúde, o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para aviação (SAF) e a transição climática.

Marinho ressaltou que, apesar dos bons números, a expectativa para março é de uma leve desaceleração no ritmo de contratações. Ele também criticou a política de juros elevados, defendendo um pacto nacional para estimular a produção como alternativa para conter a inflação.