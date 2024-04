Brasil produz 4,383 milhões de barris de petróleo e gás natural em fevereiro

Estação de extração / Divulgação

A produção nacional de petróleo e gás alcançou, em fevereiro deste ano, 4,383 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Os dados confirmam um aumento de 5,7% em relação ao mesmo mês de 2023, conforme informou a Agência Nacional de Petróleo (ANP), nesta terça-feira, 2, no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural de fevereiro de 2024.

A publicação traz os dados consolidados da produção nacional, que mostram a extração de 3,448 milhões de barris/dia de petróleo e uma produção de gás natural que atingiu 148,63 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), naquele mês. Houve queda de 3,4% frente a janeiro de 2024 e elevação de 1,4% na comparação com fevereiro de 2023.

Pré-sal

No pré-sal, consta no boletim, a produção nacional foi de 3,336 milhões de boe/d e correspondeu a 76,1% da produção brasileira. Por meio de 148 poços foram produzidos 2,623 milhões de bbl/d de petróleo e 113,46 milhões de m³/d de gás natural, este último, com aproveitamento de 96,5%. O campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás, registrando 744,68 mil bbl/d de petróleo e 37,30 milhões de m³/d de gás natural.

Ainda no mês de fevereiro, de acordo com o boletim, os campos marítimos produziram 97,5% do petróleo e 86,4% do gás natural. Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 88,69% do total produzido. A produção teve origem em 6.505 poços, sendo 533 marítimos e 5.972 terrestres.

Os dados do boletim podem ser consultados de forma interativa utilizando a tecnologia de Business Intelligence (BI), além do formato do documento em PDF.