Brasil ultrapassa US$ 300 bi em exportação pelo segundo ano consecutivo

Serviço de exportação por container / Divulgação

Acaba de ser divulgado nesta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), os resultados da Balança Comercial da 3ª semana de novembro de 2023, que registrou superávit de US$ 1,963 bilhões e corrente de comércio de US$ 10,148 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 6,055 bilhões e importações de US$ 4,092 bilhões.

No mês, as exportações somam US$ 17,226 bilhões e as importações, US$ 11,222 bilhões, com saldo positivo de US$ 6,003 bilhões e corrente de comércio de US$ 28,448 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 300,014 bilhões e as importações, US$ 213,502 bilhões, com saldo positivo de US$ 86,512 bilhões e corrente de comércio de US$ 513,516 bilhões.

Comparativo Mensal

Nas exportações, comparadas as médias até a 3ª semana de novembro/2023 (US$ 1.565,98 milhões) com a de novembro/2022 (US$ 1.382,62 milhões), houve crescimento de 13,3%. Em relação às importações houve queda de -4,9% na comparação entre as médias até a 3ª semana de novembro/2023 (US$ 1.020,22 milhões) com a do mês de novembro/2022 (US$ 1.072,6 milhões).

Assim, até a 3ª semana de novembro/2023, a média diária da corrente de comércio totalizou 2.586,19 US$ milhões e o saldo, também por média diária, foi de 545,76 US$ milhões. Comparando-se este período com a média de novembro/2022, houve crescimento de 5,3% na corrente de comércio.

Exportações por Setor e Produtos

No acumulado até a 3ª semana do mês de novembro/2023, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 79,97 milhões (32,2%) em Agropecuária; crescimento de US$ 86,9 milhões (24,7%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 19,77 milhões (2,6%) em produtos da Indústria de Transformação.

Importações por Setor e Produtos

No acumulado até a 3ª semana do mês de novembro/2023, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: queda de US$ -2,01 milhões (-9,8%) em Agropecuária; queda de US$ -18,93 milhões (-23,0%) em Indústria Extrativa e queda de US$ -24,79 milhões (-2,6%) em produtos da Indústria de Transformação.