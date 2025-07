Cachorro-robô faz parte da tecnologia do Senai para ajudar produtor rural

Cachooro-robô chamou a atenção dos visitantes e provou que ajuda na produção agrícola / (Foto Ryan Santos)

O público visitante da Pantanal Tech ficou impressionado com a agilidade nas movimentações de um cachorro-robô circulando entre os pavilhões da mostra. O mecanismo faz parte de uma variedade de tecnologias apresentadas na Carreta do Senai-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Operação pelo técnico em eventos do Senai, Matheus Oliveira Lima, o cachorro ficava de pé, colocava-se de cabeça para baixo (plantava bananeira), pulava, dava salto mortal, agachava, enfim, fazia tudo que um animal da espécie faz. O formato do robô foi definido para possibilitar acesso a locais difíceis, e enfrentar climas diferenciados, como, por exemplo, a chuva.

Cachorro-Robô do Senai só faltou falar emsua demonstração na Pantanal Tech (Foto Ryan Santos)

“Ele serve também como sensor de temperatura, sensor de movimento, então assim, ele consegue entrar em lugares mais curtos, mais difíceis de ter acesso, para identificar gases tóxicos ou algo do tipo nos locais da propriedade, ou indústria”, explica Matheus.

Em uma plantação, por exemplo, o robô visualiza com uma câmera que possui na sua frente e, assim, ajudar o produtor a identificar uma possível contaminação.

Na carreta 4.0, do Senai, tem, também, a mesa de smart 4.0, e robô hoteleiro, que reconhece as pessoas e também tem uma tecnologia de inteligência artificial. “Então, você conversa com ela, ela responde e vice-versa, é bem legal”, explica.