Caixa chega a R$ 6 bilhões negociados pelo Desenrola Brasil

Sede da Caixa Econômica / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal atingiu R$ 6 bilhões em dívidas negociadas pelo Desenrola Brasil para aproximadamente 284 mil brasileiros. Até esta terça-feira, 12, foram regularizados 360.955 contratos, com desconto de até 90%.

Também nesta terça, o Governo Federal atualizou as regras de acesso à plataforma www.desenrola.gov.br por meio da conta GOV.BR . Agora, as contas nível Bronze podem acessar a plataforma, visualizar seus contratos e negociar com a opção de pagamento à vista. Os clientes com contas no GOV.BR, nível prata ou ouro, podem optar pela negociação parcelada de seus contratos.

Outra novidade foi a prorrogação do Programa para os clientes da Faixa 1 até 31 de março de 2024. Para os clientes do Faixa 2, o Programa termina em 31 de dezembro de 2023.

Tudo em Dia Caixa

Além das oportunidades negociais do Desenrola Brasil, a Caixa também disponibiliza aos clientes pessoa física e jurídica alternativas negociais por meio da campanha Tudo em Dia Caixa, oferecendo, até o dia 28 de dezembro de 2023, condições especiais para negociação de créditos comerciais à vista com até 90% de desconto ou condições de parcelamento em até 120 vezes, com entrada mínima de 10% para clientes em atraso.

Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação, tais como incorporação e pausa. As condições estão disponíveis conforme perfil do contrato e do cliente.

Outras orientações sobre o Programa Desenrola Brasil e a Campanha Tudo em Dia Caixa podem ser obtidas no site da Caixa e pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades). A lista completa dos canais de atendimento da Caixa está disponível no site do banco.

Além de ajudar a colocar as contas em dia, o site da Caixa também disponibiliza conteúdo completo sobre Educação Financeira para auxiliar o cliente na organização e no planejamento orçamentário.