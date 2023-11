Caixa e BB abrem agências mais cedo para 'Mutirão Desenrola'

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Como parte do “Dia D - Mutirão Desenrola”, nesta quarta-feira, 22, todas as agências da Caixa Econômica Federal e mais de quatro mil pontos de atendimento do Banco do Brasil vão iniciar o atendimento uma hora mais cedo. O objetivo é estimular a negociação de contratos em atraso, ampliar o alcance do programa e reduzir o endividamento da população.

Além dos descontos oferecidos, o cliente pode parcelar suas dívidas em até 60 meses, o que permite restabelecer sua capacidade financeira e iniciar 2024 com um melhor planejamento.

Na Caixa, as unidades do banco estarão disponíveis para atendimentos especializados relacionados ao Desenrola Brasil, à negociação de dívidas do FIES e informações sobre a quitação de contratos do Minha Casa, Minha Vida para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família. Até a segunda-feira, 20, a Caixa regularizou no Desenrola 273.550 contratos comerciais em atraso de 215.216 clientes, totalizando R$ 5,02 bilhões negociados.

O Desenrola Faixa 1 está em funcionamento desde 9 de outubro e, neste período, já foram atendidos mais de 100 mil clientes do Banco do Brasil, que renegociaram ou pagaram à vista seus débitos. Desde o dia 17 de julho, o conglomerado Banco do Brasil já renegociou quase R$ 19 bilhões, sendo cerca de R$ 17,5 bilhões diretamente via BB, e a empresa Ativos S.A. renegociou outros R$ 1,3 bi. No total, 900 mil clientes do BB e mais de 876 mil clientes da Ativos S.A. tiveram acesso a condições especiais para renegociação de suas dívidas.

Desenrola Brasil

Desde a última segunda-feira, o Programa Desenrola Brasil passou a oferecer condições de parcelamento para dívidas com valor atualizado de até R$ 20 mil. Desde o lançamento da Faixa 1, em 9 de outubro, a plataforma já oferecia a possibilidade de pagamento à vista de dívidas até R$ 20 mil, porém, o parcelamento só estava disponível para dívidas até R$ 5 mil.

De acordo com as regras do programa, as operações podem ser divididas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês.