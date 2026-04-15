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Caixa inicia amanhã (16) o pagamento do Bolsa Família de abril

Pagamento do Bolsa Família segue calendário por NIS, garante valor mínimo de R$ 600 e pode incluir adicionais

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Publicado em 15/04/2026 às 16:22

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O pagamento do Bolsa Família de abril de 2026 tem início nesta quinta-feira (16). Como ocorre tradicionalmente, os depósitos são realizados de forma gradual, conforme o último número do NIS do beneficiário do principal programa de transferência de renda do governo federal.

Os valores são depositados diretamente na conta digital da Caixa e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados em agências, casas lotéricas e correspondentes bancários.

Quem tem direito ao benefício
O programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social que cumprem o critério principal: renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

O cálculo considera a soma de toda a renda familiar, dividida pelo número de integrantes do domicílio. Se o resultado por pessoa estiver dentro do limite, a família pode ser considerada apta ao benefício.

Para receber o Bolsa Família, é obrigatório estar inscrito no CadÚnico, o cadastro do governo federal utilizado para programas sociais.

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