Caixa paga Bolsa Família para beneficiários com NIS final 6 nesta quarta-feira

Calendário segue o cronograma tradicional do Bolsa Família, com depósitos realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês / Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (24) o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família para os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 6. O calendário segue o cronograma tradicional do programa, com depósitos realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Embora o valor mínimo do benefício seja de R$ 600, os adicionais pagos pelo Governo Federal elevam a média nacional para R$ 677,66 por família. Neste mês, o programa atende cerca de 19,34 milhões de famílias em todo o país, com investimento superior a R$ 13 bilhões.

Além da parcela básica, o Bolsa Família conta com benefícios complementares destinados a grupos específicos. Mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50 por meio do Benefício Variável Familiar Nutriz. Também são pagos adicionais de R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança com até 6 anos de idade.

Os beneficiários podem consultar informações sobre valores, datas de pagamento e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentação das contas poupança digitais.

Outra medida mantida pelo programa é a chamada regra de proteção, que permite às famílias continuar recebendo parte do benefício mesmo após aumento da renda familiar. Em junho, cerca de 2,26 milhões de famílias estão enquadradas nessa modalidade, recebendo em média R$ 369,27.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família também deixaram de ter o desconto do Seguro Defeso, benefício destinado aos pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, conforme estabelece a legislação federal.