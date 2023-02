Caixa sorteia R$ 3 milhões neste sábado

A aposta mínima custa R$ 4,50 / Marcelo Brandt/G1

Quem quiser participar deve apostar de 6 a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa ou no site especial de loterias do banco.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (de MS) do dia do sorteio.

