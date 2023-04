Campanha de arrecadação para fundos de apoio da criança ao idoso é reforçada em Nioaque

Doação é destinada para pessoas em situação de vulnerabilidade / Foto: Divulgação

A Promotoria de Justiça de Nioaque, com o apoio da Rádio Serrana FM 88,7, reforça a divulgação da campanha “Declare Seu Carinho”, projeto que mobiliza os moradores para contribuir na arrecadação de fundos destinados a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade através do imposto de renda.

Conforme o Ministério Público, a inicia busca apoio do contribuinte por parte do imposto anual para entidades atendidas pelo FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e pelo FMDPI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

A Promotora de Justiça Mariana Sleiman explicou que as destinações não geram nenhum custo para o contribuinte, repassadas diretamente aos fundos municipais e geridas pelo colegiado do Conselho Municipal, com a fiscalização do Ministério Público Estadual. “Não se trata de uma doação, mas sim da destinação de algo que seria pago à Receita”, afirmou.

E para divulgar a possibilidade dessa destinação, a Promotora de Justiça solicitou a adesão da Rádio Serrana FM na ampla vinculação entre os seus ouvintes, intensificando nos meses de abril e maio, para que a população da região tome conhecimento da campanha. A participação da Rádio na campanha é de grande importância para a disseminação da informação, já que a emissora possui grande alcance e audiência na região.

Como ajudar

Para fazer a destinação, basta preencher a Declaração do Imposto de Renda e escolher a opção "Doações diretamente na declaração – ECA". O valor destinado será abatido do imposto a pagar ou acrescentado ao valor a ser restituído.

Os interessados em contribuir podem realizar o depósito na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nioaque (CNPJ 15.480.363/0001-49), com os seguintes dados: Instituição bancária Banco do Brasil, Agência: 2340-X e Conta Corrente: 22.021-3.

Portanto, se você é um contribuinte físico ou jurídico e deseja ajudar na destinação do imposto de renda para entidades sociais dos municípios, não deixe de participar da campanha "Declare Seu Carinho". A solidariedade e o apoio às entidades sociais são fundamentais para construirmos uma sociedade mais justa e solidária.

*Com assessoria de imprensa.