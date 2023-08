Casa da Bocaiuva é inaugurada com homenagem ao ex-prefeito Tico Ribeiro

Inauguração na tarde desta segunda-feira / Fotos: Ronald Regis / O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana inaugurou nesta segunda-feira, 21, a Casa da Farinha de Bocaiuva, Jatobá e Polpa de Frutas - Fernando Luiz Alves Ribeiro, nome com homenagem ao ex-prefeito e pai do prefeito Odilon Ribeiro.

Localizada na Rua 15 de agosto com Rua José Bonifácio, o novo empreendimento conta com apoio da prefeitura para geração de renda, emprego e sustentabilidade do mercado da fruta típica na região pantaneira. Lourival da Silva Santos, idealizador do projeto, explica que a produção vai gerar cerca de 35 empregos para famílias de Aquidauana e Anastácio.

Aroma e sabor do Pantanal: Casa da Farinha Traz vida à cultura culinária local - Foto: Ronald Regis

"Era o sonho dele [construção da Casa da Bocaiuva], era gerar emprego em Aquidauana. A gente conseguiu fazer, com apoio da prefeitura, trabalhar com pessoas de baixa renda. O [prefeito] Odilon Ribeiro conseguiu realizar dando esse espaço. Vamos trabalhar de segunda a sexta-feira e realizar cursos de capacitação".

A bocaiuva é considerada a fruta ouro do Pantanal, pela praticidade de ser item culinário apreciado em qualquer tipo de pratos, doces e salgados. Forte e marcando, o novo empreendimento irá coletar sacos para produção. Lourival mostra que com um saco da fruta é possível transformar em até 100 pacotes de farinha.

Casa da Farinha de Aquidauana é Inaugurada - Foto: Ronald Regis

"O trabalhador vai receber, em média, R$ 280 por saco, [a maior parte] dos clientes que compra é tudo de fora. Com a chegada do maquinário, logo vamos poder fabricar até óleo de bocaiuva". O prefeito Odilon esteve presente na entrega do espaço, que leva a homenagem ao pai e ressalta a saudade. Apesar de ser uma entrega significativa para cidade, a Casa da Bocaiuva esboça a herança da família no crescimento industrial da cidade.