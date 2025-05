Cerca de 19 milhões não enviaram declaração do IR a dez dias do prazo

Joédson Alves

A poucos dias do encerramento do prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025, cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Até as 17h desta terça-feira (20), foram entregues 27.448.777 declarações, o que representa 59,41% do total esperado para este ano.

Segundo a Receita, entre as declarações já recebidas, 64,4% terão direito à restituição, 19,4% resultaram em imposto a pagar e 16,2% não terão saldo a pagar nem a receber.

A maior parte das declarações (83,4%) foi feita por meio do programa de computador. Outras 10,9% foram preenchidas de forma online, com os dados salvos na nuvem da Receita, e 5,7% pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda" para celulares e tablets.

Cerca de 48,1% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, que disponibiliza automaticamente informações já conhecidas pela Receita, facilitando o processo. Além disso, 56,4% optaram pelo desconto simplificado.

Desde 1º de abril, a versão pré-preenchida passou a incluir todos os dados disponíveis. No entanto, houve atrasos na atualização dessas informações devido à greve dos auditores fiscais.

O prazo para envio da declaração começou em 17 de março e vai até as 23h59 do dia 30 de maio. O programa gerador está disponível desde 13 de março.

Para este ano, a Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações, cerca de 7% a mais do que em 2024, quando foram entregues 43,2 milhões.

Devem declarar os contribuintes que, em 2024, tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 ou receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Já quem recebeu até dois salários mínimos por mês está isento, salvo se se enquadrar em outras exigências.

