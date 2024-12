CGE-MS publica Plano Anual de Audioria Interna para 2025

Thaiane Firmino, CGE

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE/MS) publicou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício 2025.

O documento, que tem a finalidade de sistematizar as tarefas desenvolvidas para fortalecer a transparência, o controle interno e a eficiência da Administração Pública sul-mato-grossense, já estádisponível no site institucional.

Ferramenta essencial para o planejamento e execução das auditorias internas, além de dispor sobre as ações previstas e seus objetivos, o PAINT elenca as capacitações a serem realizadas pelos auditores de Estado e exibe o cronograma das tarefas. Sua divulgação é uma ação estratégica para aprimorar a governança e fortalecer a confiança da sociedade no uso do erário estadual.

Elaborado pela Auditoria-Geral do Estado (AGE) - área da CGE-MS responsável pelo gerenciamento das atividades de auditoria, fiscalização, orientação e acompanhamento em órgãos estaduais - o PAINT visa corresponder às principais necessidades de controle interno e prevenção de irregularidades no Governo do Estado.

Entre os objetivos do Plano estão a avaliação da gestão pública, a análise de processos administrativos e financeiros e a identificação de eventuais riscos que possam comprometer a integridade e a efetividade das políticas públicas.