CGE-MS recebe reconhecimento nacional por excelência em maturidade de gestão

Sede da controladoria, em Campo Grande / Foto: Álvaro Rezende/Governo do Estado

Com nota 88,65 (em uma escala de 0 a 100), a CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) obteve o melhor índice na avaliação da Aplicação do Modelo de Governança e Gestão: Bronze 4. O certificado foi concedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A escala de pontuação varia do Bronze 1 (0 a 25,99 nota final), passando pelo Bronze 2 (26 a 50,99), chegando ao Bronze 3 (51 a 75,99) e finalizando a escola com o Bronze 4 (76 a 100).

“A priorização, sistematização e implementação das ações de melhoria da gestão e dos processos gerenciais estabeleceram as bases para a consolidação de uma cultura de elevado nível de maturidade em governança e gestão em sua organização. Os resultados apresentados refletem uma elevação da satisfação com a prestação dos serviços, em decorrência do atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas”, destaca o documento.

A Aplicação do Modelo de Governança e Gestão trata-se de uma iniciativa nacional com objetivo de contribuir para o aumento da maturidade de gestão e governança dos órgãos que operam recursos federais.

“No caso da CGE-MS, nós não recebemos recursos federais, mas nos desafiamos a participar dessa avaliação para que confirmássemos o quanto nós estamos de acordo com as boas práticas de gestão”, revela o assessor de gabinete e chefe da Assessoria de Governança e Comunicação, Juris Jankauskis Júnior.

Entre os benefícios que são atribuídos com a nota destacam-se: fortalecimento da governança, melhoria da qualidade da gestão com foco em um contínuo aperfeiçoamento, participação em ação cooperativa que possibilita troca de experiências entre as organizações de todo o País, compartilhamento de conhecimento e unificação de entendimentos e o fortalecimento de uma gestão pública voltada à integridade, integração, inovação, transparência e efetividade das ações.

Aplicação do Modelo de Governança e Gestão

Para a conquista do Bronze 4, a CGE-MS passou pela avaliação que é baseada em oito critérios nos quais a instituição alcançou o índice de 100% em governança, estratégias e planos, processos e práticas destacadas; 88,88% em público-alvo; 85,71% para capital intelectual; 80% referente ao quesito sustentabilidade e 75% em valor público.

De acordo com o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, o avanço da CGE-MS é reflexo do trabalho realizado pelos profissionais que atuam na pasta e pela visão de gestão do atual Governo. “Este conceito nos traz muito orgulho, pois todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela instituição reflete a visão de gestão a qual Mato Grosso do Sul vivencia. Como o próprio governador Eduardo Riedel declara, atualmente, os pilares do nosso Estado é que Mato Grosso do Sul seja próspero, verde, inclusivo e digital e com o resultado conquistado, conseguimos contribuir para o fortalecimento da gestão", assegura Girão.