Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 22:56

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA

Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Setor agropecuário permanece aquecido / Foto: Wenderson Araujo/Trilux

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) manteve a previsão de alta do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 mesmo com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

Os dados, divulgados nesta terça-feira, 19, estão no Informe Conjuntural do 2º trimestre, publicado pela entidade.

Leia Também

• Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

• Governo articula diálogo com Trump para reverter tarifa sobre produtos brasileiros

• Presidente da Nelore MS diz que tarifa dos EUA tem impacto limitado

A CNI reduziu de 2% para 1,7% a previsão de crescimento da indústria em 2025, mas alterou a projeção da agropecuária para cima, passando de 5,5% para 7,9%.

“O setor [da agropecuária], somado a um mercado de trabalho aquecido, deve sustentar o crescimento de 2,3% do PIB mesmo em meio ao aumento das tarifas americanas sobre as exportações brasileiras”, disse a entidade em nota.

Indústria de transformação, construção e extrativista

De acordo com o informe, os juros altos, o ritmo aquecido das importações e a provável queda das exportações – por causa da nova política comercial dos EUA – vão restringir a atividade industrial. A projeção da entidade para o crescimento da indústria de transformação em 2025 foi alterada de 1,9% para 1,5%.

Já a indústria da construção, de acordo com a confederação, seguirá aquecida graças à continuidade dos projetos iniciados em 2024 e ao bom desempenho do programa Minha Casa, Minha Vida, cujos lançamentos cresceram 31,7% no 1º trimestre. A CNI manteve em 2,2% a estimativa de crescimento do PIB do setor.

A indústria extrativa também deverá ser um dos destaques positivos este ano. “Não à toa, a CNI dobrou de 1% para 2% a expectativa de alta do setor, principalmente pelo aumento da produção de petróleo", afirmou.

Massa de rendimento dos trabalhadores

Conforme as previsões da CNI, o número de pessoas ocupadas deve aumentar 1,5% em 2025, 0,6 ponto percentual acima da projeção anterior da entidade, no primeiro trimestre.

A massa de rendimento real deve crescer 5,5%, 0,7 ponto percentual a mais em comparação com a previsão passada. “Com isso, a taxa de desocupação média deverá registrar o menor patamar da história pelo segundo ano consecutivo, ficando em 6%”.

*Com informações da Agência Brasil

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Setor de serviços atinge recorde histórico e cresce pelo quinto mês seguido

Economia

Governo libera abono salarial nesta sexta-feira

Balanço

Tomate e alface estão mais baratos no Ceasa esta semana

Preço do morango recua na Ceasa-MS

Mamão, quiabo, batata: saiba o que ficou mais barato na Ceasa

Procura por morango cresce 50% na Ceasa de MS

Economia

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Publicidade

Economia

Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

ÚLTIMAS

Política

Reinaldo Azambuja anuncia saída do PSDB após três décadas

Ex-governador deve se filiar ao PL em setembro, mas diz que não pretende esvaziar o partido

Polícia

Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

Ação conjunta entre DEFRON e Receita Federal ocorreu nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, como parte da operação Protetor e Divisas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo