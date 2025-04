Setor de motocicletas tem melhor 1º trimestre em 13 anos no Brasil

CNI José Paulo Lacerda

A produção de motocicletas no Brasil cresceu 14,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao período homólogo, totalizando 501.142 unidades — o melhor resultado em 13 anos, segundo dados da Abraciclo.

Em março, foram fabricadas 158.343 motos, com leve alta de 1,4% na comparação anual. A queda de 10,4% em relação a fevereiro foi atribuída ao menor número de dias úteis por conta do Carnaval.

As categorias mais produzidas no trimestre foram:

Street: 259.948 unidades (51,9%)

Trail: 20,2%

Motoneta: 13,4%

Modelos de baixa cilindrada dominaram, representando 77,7% da produção mensal.

Vendas e projeções

O varejo também bateu recordes, com 474.023 motocicletas licenciadas no trimestre, alta de 9,6%. Em março, foram 166.051 emplacamentos, aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.

A expectativa é de que 2 milhões de unidades sejam comercializadas em 2025, crescimento de 7,7%.

Exportações em alta

As exportações somaram 9.643 motos no trimestre, avanço de 2,8%. A Abraciclo projeta 35 mil unidades exportadas até o fim do ano, o que representa alta de 13%.