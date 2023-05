Com apoio do Governo, Cooperalfa inaugura unidade que vai produzir 500 leitões por dia

Com foco no desenvolvimento regional e geração de empregos, o governador Eduardo Riedel participou na quarta-feira (17) da inauguração da Unidade de Produção de Leitões (UPL), em Sidrolândia. O empreendimento da Cooperalfa tem investimento de R$ 140 milhões.

"Trabalhamos muito para viabilizar este tipo de investimento, trazendo capital privado. Temos um Estado presente, que cria um ambiente positivo de negócio, e ainda faz sua parte na infraestrutura local. Aqui contribuímos para construção do acesso para unidade", afirmou o governador.

Riedel ressaltou que o empreendimento traz novas oportunidades, empregos e renda para toda região. "Temos uma carteira de investimento privado de R$ 60 bilhões no Estado, sendo quase 40% vindo do sistema cooperativista. Isto traz um diferencial, cria uma referência, envolve as pessoas da região, com uma relação de confiança com a nossa gente", completou.

A unidade começou a ser projetada em 2019 e ficou pronta em abril deste ano. Ela terá a capacidade de produzir 500 leitões por dia. O empreendimento tem 323 hectares de área, que dispõe do setor administrativo e dois sítios, sendo o primeiro com três pavilhões e o segundo com mais dois (pavilhões). O governador visitou a unidade durante a tarde, conferindo in loco o funcionamento de cada setor.

A prefeita Vanda Camilo agradeceu ao grupo por ter escolhido o Estado e Sidrolândia para lançar sua nova unidade. "Um presente para cidade que completa 70 anos de existência em 2023".

O presidente da Cooperalfa, Romeo Bet disse que é um orgulho dispor desta unidade em Sidrolândia. "Inaugurar uma obra da magnetude da UPL é motivo de alegria, ver o olhar no rosto de cada um que participa deste projeto. O agro é importante ao Estado e no contexto de todo País". Ele ainda agradeceu ao Estado por todo apoio. "O governador sempre esteve pronto para atender nossas reivindicações dentro do que o gestor pode fazer para atrair mais investimentos".

Segundo a empresa, um dos diferenciais da unidade é o cuidado com biossegurança da granja, com barreira vegetal e sanitária para evitar entrada de doenças, assim como a atenção a todas as normas de bem-estar animal, entre elas alimentação equilibrada, climatização do ambiente, baias com medidas adequadas e entrada de luz natural nas instalações.

A produção dos leitões de alto padrão genético e sanitário será destinada ao frigorífico da Aurora, em São Gabriel do Oeste. A UPL também vai contribuir para o setor de grãos da região, já que os dejetos poderão ser usados para fertilidade do solo. Além da política de incentivo fiscal, o Governo do Estado ainda contribuiu para a pavimentação de acesso a unidade, que já está seguindo para fase final.

Além do governador, participaram da solenidade de inauguração os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro e os deputados Renato Câmara e Mara Caseiro, além das demais autoridades.