Com foco na geração de empregos, Voucher Transportador deve iniciar inscrições em julho

Para contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, geração de empregos e inclusão das pessoas que estão fora do mercado, o plano estadual “MS Qualifica” tem previsão de abrir as inscrições para o “Voucher Transportador” em julho. Este programa vai qualificar mil motoristas de cargas e ônibus e ainda conceder “custo zero” na inclusão das letras “D” e “E” na carteira de habilitação.

O programa conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) atende os pilares do Governo do Estado, que busca um Estado verde, próspero e inclusivo, que constrói um ambiente positivo para atrair novas empresas, fábricas e indústrias a Mato Grosso do Sul. Assim novos empregos serão preenchidos, e a renda da população será ampliada.

O “Voucher Transportador” foi aprovado na Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo governador Eduardo Riedel. O próximo passo é a publicação de um decreto com as regras para seleção e abertura das inscrições. Os cursos serão oferecidos pelo Sest Senat, por meio de uma parceria com o Governo do Estado.

Vagas e novas cidades

O programa vai abrir mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Elas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Ribas se tornou o novo “polo nacional” na produção de celulose, com a construção da fábrica da Suzano. Este “boom” econômico do município precisa também de mão de obra qualificada em diversos segmentos, entre eles de motoristas de cargas, que vão transportar a produção. Por isso ela fará parte do Voucher Transportador.