Com investimento de R$ 15,9 milhões, obras em Amambai vão ampliar rede de esgoto

Trecho de obra em andamento / Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), está investindo mais de R$ 15,9 milhões na execução de obras de ampliação da rede de esgoto na cidade de Amambai.

A ordem de serviço foi assinada no último dia 3 de abril pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente da empresa, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Serão investidos um total R$ 15.942.240,71 na ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, localizada no extremo-sul do Estado, incluindo a implantação de 47.341,72 metros de rede coletora e 1.773 ligações de esgoto doméstico.

Os investimentos são com recursos próprios da Sanesul por meio do programa 'Avançar Cidades' e fazem parte do planejamento estratégico do governador Eduardo Riedel e do presidente da estatal, Renato Marcílio, visando ampliar á área de cobertura do esgoto em Amambai.

Pelas projeções, Amambai deve atingir 80% da área de cobertura do esgoto até a conclusão dessas obras autorizadas este mês pela companhia de saneamento. A empresa contratada terá prazo de 24 meses para concluir as obras, a partir da data da assinatura da ordem de serviço.

Com a ampliação da rede, a Sanesul espera reduzir a poluição do solo e dos cursos d'água da região, além de melhorar a qualidade de vida da população do município. O empreendimento faz parte de um plano de expansão da rede de esgoto nos 68 municípios, onde a Sanesul detém a concessão dos serviços públicos.

O foco do governador Eduardo Riedel e da direção da empresa é que Mato Grosso do Sul seja o primeiro estado brasileiro a cumprir a meta da universalização do esgoto, estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

O governador afirma que a universalização do saneamento básico, em especial a coleta e tratamento de esgoto, é uma das prioridades da sua gestão.

A falta de saneamento básico é um dos principais problemas enfrentados pelos municípios brasileiros, mas Mato Grosso do Sul desfruta do privilégio de contar atualmente com cerca de 60% da área de cobertura do esgoto nas cidades atendidas pela Sanesul.

O objetivo é criar um ambiente propício para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.