Com mais 918 empresas abertas em novembro, MS já supera recorde de 2023

Bruno Rezende/Arquivo

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) contabilizou o registro de mais 918 empresas no mês de novembro em todo Estado. Com esse acréscimo, o total de aberturas de novas empresas no ano chega a 10.444, número superior ao registrado em todo ano passado (10.117), ainda sem considerar o que será apurado no mês de dezembro.

O setor de Serviços continua liderando com 647 novos registros de empresas em novembro, seguido do Comércio com 240 e pela Indústria que teve 31 cadastros. Em relação ao total apurado no mesmo mês do ano passado (816) houve um crescimento de 12,5%. Por outro lado, comparado aos registros do mês anterior (outubro, que teve 912 registros) o número praticamente se manteve estável, com ligeiro crescimento de 0,65%.

No total acumulado do ano, o setor de Serviços também lidera com 7.413 novas empresas, seguido do Comércio (2.629) e da Indústria (402). A divisão das empresas por Cnaes (Classificação Nacional por Atividades Econômicas) em novembro traz nas primeiras posições: Holdings de Instituições Não-Financeiras (40), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (33), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (27), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (23) e Criação de Bovinos para Corte (20).

Na distribuição geográfica de empresas, a concentração persiste nas maiores cidades no mês passado. Campo Grande lidera com 416, seguida de Dourados (90), Três Lagoas (33), Naviraí (25), Ponta Porã (25), Corumbá (24) e Nova Andradina (20).