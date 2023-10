Com R$ 5,5 bi em investimentos na mineração em Corumbá e Ladário, grupo impulsiona economia local

Instalação de beneficiamento da Mina Santa Cruz / Divulgação J&F

O Grupo J&F anunciou na sexta-feira (14) o investimento de R$ 5,5 bilhões na mineração de ferro e manganês nas cidades de Corumbá e Ladário, em Mato Grosso do Sul. A operação consolida ainda mais a posição do grupo como uma das maiores empresas de mineração do Brasil, aproveitando sua expertise em logística adquirida na distribuição global de carne.

Wesley Batista, acionista do Grupo J&F e controlador da JBS, foi o responsável por revelar a cifra de investimento durante evento em Paris, no Fórum Internacional do grupo Esfera. O anúncio é um reflexo do trabalho do Governo de Mato Grosso do Sul em tornar o Estado um ambiente propício para negócios, atraindo cada vez mais o capital privado.

Além disso, a novidade é reflexo da confiança da empresa na capacidade em contribuir regionalmente, significativamente, para o setor de mineração, logística e, consequentemente, gerar uma quantidade substancial de empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos quatro anos.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, destacou a importância desse investimento do Grupo J&F, ressaltando que se trata de um grande grupo empresarial, que já é comprometido com o Mato Grosso do Sul. Além disso, ele destacou a diversificação dos investimentos, não apenas na mineração, mas também na indústria de celulose, no ramal ferroviário e na cadeia produtiva da proteína animal, na qual a empresa é líder mundial.

Emprego

No que diz respeito à geração de empregos, o coordenador de mineração Semadesc, Eduardo Pereira, enfatizou a importância de um player do porte da J&F estar investindo e criando oportunidades de trabalho em um novo modelo de mineração verde. Esse modelo está alinhado com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, algo fundamental em uma região tão incrível quanto o Pantanal.

O investimento impulsiona o setor de mineração, e também contribui significativamente para a geração de milhares de empregos, agregando e contribuindo para desenvolvimento econômico e social da região, principalmente de Corumbá e Ladário, demonstrando o compromisso do Grupo J&F com o crescimento sustentável no Mato Grosso do Sul.