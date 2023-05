Comerciantes de Aquidauana estão otimistas com o Dia das Mães

Em Aquidauana, o comércio está muito otimista para o Dia das Mães / Ronald Regis / O Pantaneiro

A segunda data mais esperada pelos comerciantes brasileiros, o dia das mães, alavanca a economia do varejo no Brasil inteiro, e isso reflete de forma positiva em outros setores da economia no país. Animados com o consumo pelo dia das mães os comerciantes apostam em atrativos para estimular o consumidor e assim elevar seu lucro e o repasse de impostos.

A Fecomério-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul) realizou um estudo sobre o comportamento do consumidor para essa data e, em 2023, percebe uma melhora nessa relação comercial que em 2022, apontando um aumento significativo no percentual de pessoas que irão apenas comemorar ou presentear o dia das mães. Os gastos médios com presentes e comemorações também estão maiores.

Atenta a esse movimento, a Fecomércio-MS fez um levantamento e o resultado aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar cerca de R$ 493 milhões com presente no Dia das Mães, o que representa um aumento de 37% no consumo em relação à mesma data em 2022. A segunda melhor data comercial do país traz expectativas para os comerciantes, conforme os dados levantados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e Sebrae MS.

Em Aquidauana, o comércio está muito otimista, e o que os lojistas percebem, confirma os resultados das pesquisas no Estado, como fala, Mariana, gerente de uma loja de chocolates no centro da cidade.

“As vendas, cada dia que chega, aumenta mais a procura de presentes para o dia das mães. Como a gente tem páscoa, é o nosso maior faturamento, mas o dia das mães é uma época que a gente vende muito bem, é maior”.

“Outro setor que está percebendo esse crescimento nas vendas este ano, é o de perfumaria, revela a gerente de loja nesse segmento, Mariele Batista.

"Em comparação ao ano passado a gente já sentiu um aumento nas vendas. Por mais que a semana do dia das mães do ano passado foi a primeira, esse ano foi a segunda semana. A gente faz um comparativo e em relação ao que vendeu na primeira semana do ano passado, esse ano na segunda semana a gente teve um crescimento muito bom".

Como todo brasileiro, os gerentes percebem que o movimento mais significativo será principalmente na sexta e no sábado, com pico de vendas na véspera do dia das mães. E o setor de calçados também vem comemorando esse resultado.

“O nosso fluxo está bem maior do que do ano passado. Toda semana chega mercadoria para gente. Essa semana já chegou e está previsto mais um caminhão”, conta a Líder de vendas de uma sapataria em Aquidauana. Roupas femininas é outro segmento que tem uma boa procura revela a gerente Jôsi, de uma butique feminina. “O movimento aqui na loja, é, graças a Deus, bastante. Tanto que a Gente atende Aquidauana, Anastácio e região, sempre é bombástica. E nas datas especiais a gene vende muito mais. Já há duas semanas já vendendo presente do dia das mães. Nas datas especiais a gente vende muito mais".

A pesquisa, identificou que a maioria dos entrevistados, 86%, pretende passar o dia reunido com a mãe e preparar uma refeição, sendo que, 8%, dizem que pretendem ir a um restaurante ou similar. Dentre os municípios pesquisados no Estado do Mato grosso do Sul, Três Lagoas apresentou o maior valor médio do presente, R$ 255,56, sendo que na Capital, Campo Grande, o valor médio ficou em R$ 215,93.

Os anos se passaram e muitas opiniões ainda divergem em torno dessa festa, apesar das pesquisas sobre o movimento no consumo. Alguns criticam, acusando de ser um dia meramente comercial. Já outros, reconhecem que todas as mães merecem ser reverenciadas juntas, de forma especial, e consideram que o segundo domingo de maio precisa ser dedicado a figura materna.

Com relação a essa questão, a pesquisa da Fecomércio-MS, percebeu também que entre presentear ou apenas comemorar há um comportamento diferente, em percentuais, num total de 1.981 pessoas entrevistadas. Desse total, 70,57% irão presentear a mãe. Já, 80,36% irão apenas comemorar a data.

Uma data que surgiu sem objetivo comercial

O dia das mães, foi estabelecido nos Estados Unidos no ano de 1914. Uma data que surgiu, um pouco por acaso, como consta em registros. A americana Anna Maria Jarvis é a pessoa reconhecida como idealizadora do Dia das Mães, nos Estados Unidos. A ideia surgiu a partir de um episódio ocorrido na vida pessoal de Jarvis, a morte da mãe em 1905. As amigas, muito preocupadas com seu estado depressivo depois do falecimento, fizeram uma festa para eternizar a figura da mãe dela. A data se tornou oficial no Brasil em 1932, onde esse dia é esperado não apenas pelas famílias, mas também pelos comerciantes, uma vez que é a segunda data de maior movimento de consumo, só perdendo para o consumo do Natal.

Comercial ou não, neste domingo dia 14 de maio, todas as mães merecem receber uma homenagem, seja com um presente ou um caloroso abraço. O importante é que o valor será o mesmo. Afinal, não há nada que supere o valor de uma mãe.