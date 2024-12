Comércio de Aquidauana funciona a todo vapor para as compras de Natal

Os lojistas estão otimistas com o período, especialmente com as compras de última hora, que tradicionalmente aumentam a movimentação nos dias que antecedem o Natal / Ronald Regis/O Pantaneiro

O comércio de Aquidauana está a todo vapor para atender à intensa movimentação de consumidores em busca de presentes e produtos para as festas de fim de ano. Com o objetivo de oferecer mais comodidade aos clientes e incentivar o movimento nas lojas, o comércio da região central opera em horário especial.

A partir do dia 23, as lojas ficarão abertas até as 22 horas, permitindo que os consumidores tenham mais tempo para realizar suas compras após o horário comercial tradicional. Além disso, aos domingos do mês de dezembro (22 e 29), as lojas poderão funcionar até o meio-dia, desde que os empregadores celebrem um acordo coletivo de trabalho com o sindicato, conforme estabelece a Federação dos Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Mato Grosso do Sul (Fetracom).

Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento será reduzido, com o comércio aberto até as 16 horas. Essa medida busca equilibrar o atendimento ao público com a possibilidade de que trabalhadores e consumidores possam se preparar para as celebrações dessas datas especiais.

A partir do dia 26 de dezembro, o comércio voltará a operar em seu horário habitual.

Incentivo ao comércio local

Com a ampliação dos horários, espera-se estimular ainda mais o movimento no comércio local, que é uma das principais fontes de geração de renda e emprego na região. A Associação Comercial de Aquidauana também reforça a importância de prestigiar o comércio local, que oferece diversidade de produtos e oportunidades de compra para todos os gostos e bolsos.

Os lojistas estão otimistas com o período, especialmente com as compras de última hora, que tradicionalmente aumentam a movimentação nos dias que antecedem o Natal.

Confira os horários:

No dia 23: funcionamento até as 22h.

funcionamento até as 22h. Domingos de dezembro (22 e 29) .

. Dias 24 e 31 de dezembro: funcionamento até as 16h.

funcionamento até as 16h. Após o Natal (26 de dezembro): retomada do horário normal.

A ampliação dos horários é uma oportunidade para os consumidores aproveitarem com calma as compras e garantir um Natal especial para suas famílias, ao mesmo tempo em que movimenta a economia local em um dos períodos mais aguardados do ano.